TOSCANO a Telecolor: “Questa gara dia il senso del lavoro e dell’unità. Bisogna insistere. Corallo meritava il gol”

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, ai microfoni di Telecolor ha commentato la vittoria dei rossazzurri a Monopoli:

“Non so perché sono stato espulso, forse potevo essere ammonito: il rosso mi sembra eccessivo. Stiamo facendo un percorso, bisogna passare da certi momenti per capire dove si può crescere e migliorare. Questa partita deve dare il senso del lavoro e dell’unità, dell’appartenenza. Bisogna insistere e continuare a lavorare. Ho detto ai ragazzi che da martedì li voglio ancora avvelenati. Da qui in avanti dobbiamo crescere sempre”.

“Ierardi? Doveva capire certe cose. Abbiamo sofferto venti minuti, senza subire particolari occasioni però. Peccato che Corallo non abbia fatto gol, lo meritava. Deve continuare a lavorare con umiltà. Le palle inattive vanno battute da Anastasio e Jimenez, per questo ho chiesto a De Rose di lasciare spazio al compagno. De Paoli aveva finito la benzina, è uscito per i crampi”.

