GIOVANILI CATANIA: Primavera, sconfitta casalinga contro il Gubbio

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Seconda sconfitta stagionale per l’under 19 rossazzurro: a Nesima, il Gubbio s’impone per 2-1 al termine di un match molto equilibrato, senza sussulti nella prima frazione ma ricco di emozioni nella ripresa. Umbri in vantaggio con una conclusione vincente da fuori area di Cuccarini, poi l’espulsione di Ippolito seguita dalla bella reazione dei ragazzi allenati da Marco Biagianti, coronata dal gol di Federico D’Emilio, all’undicesimo centro stagionale. In pieno recupero, il Catania sfiora il gol decisivo ma sugli sviluppi di un corner subisce la rete di Mancini. Sabato 8 febbraio in programma la seconda partita interna consecutiva, contro il Potenza.

Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2024/2025 – Girone B, quindicesima giornata

Sabato 1° febbraio 2025, Campo Sportivo di Nesima

Catania-Gubbio 1-2

Reti: st 16° Cuccarini (G), 42° D’Emilio, 48° Mancini (G).

Catania: 1 Torrisi; 2 Bonaccorso (21°st 22 Caporarello), 3 Sechi, 4 Parco (21°st 20 Giardina), 5 Ippolito, 6 Nania, 7 Privitera (K), 8 Maugeri (36°st 21 Manganaro), 9 Mannino (13°st 17 Di Mauro), 10 Coriolano (VK), 11 D’Emilio.

A disposizione: 12 D’Agata; 13 Ciniero, 14 Ursino, 15 Rizzotti, 16 Alessi, 18 Pelleriti, 19 Nastasi, 23 Ortoli. Allenatore: Biagianti.

Gubbio: 1 Di Vincenzo; 2 Cerbella, 3 Sportolaro, 4 Conti, 5 Bita (K), 6 Barizza, 7 Naticchi, 8 Cuccarini (VK), 9 Abagnale (15°st 19 Mancini), 10 Bianchi, 11 Giometti (49°st 17 Latini). A disposizione: 12 Galli; 13 Montebove, 14 Cialini, 15 Di Benedetto, 16 Serra, 18 Di Gioia. Allenatore: Sandreani.

Tempi di recupero: pt 2’; st 6’.

Ammoniti: Coriolano (C); Naticchi, Bita, Giometti, Mancini (G).

Espulsi Ippolito (C) al 29°st e Mancini per somma di ammonizioni al 48°st.

Arbitro: Giovanni D’Avola (Caltanissetta).

Assistenti: Umberto Forti (Caltanissetta) e Marco Di Bella (Acireale).

