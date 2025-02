VERSO AUDACE CERIGNOLA-CATANIA: esame “Monterisi” per la squadra di Toscano. Le ipotesi di formazione

Reduce dalla prima vittoria del 2025, il Catania cerca conferme allo stadio “Domenico Monterisi”. Sfida all’Audace Cerignola, una delle squadre più attrezzate del girone C di Serie C e che non per caso occupa i piani alti della classifica. Pugliesi in serie positiva da dieci partite, filotto di risultati che galvanizza certamente gli uomini di mister Raffaele, determinati a fare un altro passo in avanti.

Se la vedranno con un Catania nettamente in ritardo rispetto ai gialloazzurri (distacco di -10 punti dagli ofantini) ma che proverà a ridurre la distanza, andando alla ricerca del migliore posizionamento possibile in zona playoff. Il 3-1 inflitto al Giugliano ha dato fiducia agli etnei, ma per dare un senso alla vittoria di domenica scorsa è necessario che il Catania trovi la strada della continuità. Il Direttore Sportivo Daniele Faggiano, a cui rivolgiamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione, aveva detto nelle battute iniziali della stagione di prestare attenzione al percorso del Cerignola che, in effetti, si sta dimostrando un osso duro, formazione solida ed organizzata, assemblata nel modo giusto seguendo un efficace criterio di programmazione.

Sarà una gara ostica per il Catania, chiamato ad inviare segnali incoraggianti per il prosieguo della stagione facendo leva sull’entusiasmo generato dai nuovi arrivati, in attesa di completare il mercato con altri innesti. Come sovente accade, non mancano le defezioni in casa rossazzurra. Stoppa, Farroni, Bethers, Sturaro, Di Gennaro, Luperini e Lunetta salteranno il match per problemi fisici. Fuori dalle convocazioni anche Celli, in uscita. In compenso sono già stati inseriti nella lista dei convocati i neo acquisti Frisenna, Dalmonte e Allegretto.

Provando ad ipotizzare la formazione di partenza, spazio a Dini a difesa dei pali. Dubbi su chi agirà nel reparto arretrato. Toscano potrebbe affidarsi nel 3-4-2-1 a Quaini, Del Fabro e Castellini ma chissà che non decida d’impiegare dall’inizio il neo acquisto Allegretto. Altre opzioni Ierardi e Gega. In mezzo al campo la sensazione è che l’allenatore rossazzurro proponga inizialmente il duo De Rose-Di Tacchio con Guglielmotti e Anastasio sulle corsie laterali. C’è inoltre l’ipotesi di un centrocampo più robusto mettendo dentro Frisenna. Jimenez e Dalmonte agirebbero in appoggio all’unica punta Inglese, a meno che Toscano non inserisca anche Montalto.

Arbitrerà l’incontro Andrea Ancora della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Giulia Tempestilli (Roma 2) ed Elia Tini Brunozzi (Foligno). Quarto Ufficiale Cristiano Ursini (Pescara). In tv è prevista la copertura gratuita della partita su Telecolor (solo in Sicilia), naturalmente potranno assistere al match anche i possessori di abbonamento su Sky/NOW. Fischio d’inizio alle ore 15:00.

