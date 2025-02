LA SICILIA: “Episodi arbitrali contro il Catania, la documentazione inviata in Lega”

Il vice presidente del Catania Vincenzo Grella si è lamentato in modo plateale, pubblicamente, puntando il dito contro gli arbitraggi. Un dossier con la segnalazione di errori arbitrali ritenuti decisivi ai fini dell’esito delle gare era stato già spedito a novembre dal Catania agli organi federali, come riporta il quotidiano La Sicilia.

“Tra gli episodi segnalati il gol annullato a Lunetta in Juve NG-Catania del 7 settembre; il rigore non concesso in Catania-Picerno del 15 settembre; in Giugliano-Catania del 22 settembre (stesso arbitro di Altamura) il mancato provvedimento disciplinare all’indirizzo del Giugliano per il fallo subito da Bethers (costretto a un ricovero in ospedale e a una lunga permanenza in infermeria); nel corso di Foggia-Catania del 20 ottobre il rigore di D’Andrea era da ripetere; il 27 ottobre due rigori non concessi al Catania nella gara col Latina; il 31 ottobre gol annullato ai rossazzurri in Turris-Catania e Quaini ammonito per aver interrotto un’azione in modo non regolare ma lo stesso trattamento non viene riservato ad un avversario; il 3 novembre in Catania-Messina mancata ammonizione di un calciatore peloritano che, successivamente, sarebbe dovuto essere espulso in conseguenza di un altro giallo riportato”, si legge. “Poi c’è il match di domenica a completare il conto”.

