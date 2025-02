LA SICILIA: “Fischi e improperi all’indirizzo di Pelligra”

“In serata un confronto serrato dopo la contestazione. Ross e Paul Pelligra avevano cominciato la domenica made in Catania con sorrisi, foto a bordo del campo, uno sguardo fiero verso le tribune che si riempivano. Poi, dopo il pareggio deludente della squadra, in tribuna Vip si sono scatenate le frasi di insofferenza e, peggio ancora, insulti feroci di un gruppetto di tifosi all’indirizzo del patron siculo-australiano”, riporta La Sicilia.

“I tifosi hanno perso la pazienza perchè hanno assistito a uno spettacolo in campo davvero deprimente”, si legge. Si salvano pochi singoli, molti altri componenti della squadra “guardano o si liberano della palla per non assumersi responsabilità”. I tifosi “hanno sostenuto a più non posso”. Prima “le coreografie per ricordare Ciccio Famoso, leader del movimento ultrà morto nel 2017. Poi lo sprone a un gruppo che dopo il gol di Inglese dal dischetto non ha saputo chiudere i conti. Anzi, ha beccato in avvio di ripresa il pari e non ha reagito”.

E allora “giù con i cori di protesta: «Non si capisce come c… giocate», «Vogliamo gente che lotta», «Senza dignità» e tanti altri ancora. Alla fine i tifosi di curve e tribuna sono andati via, ma nella Vip si sono concentrati alcuni dei sostenitori che non le hanno mandate a dire a Pelligra e ai suoi collaboratori. Sotto accusa la gestione tra denari sperperati e altri non spesi, la decisione di non rinforzare la squadra nonostante la promessa dello stesso presidente alla vigilia del mercato di riparazione”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***