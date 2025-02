MERCATO: Bernardi e Garetto, discorsi rinviati a fine stagione

Entrambi concreti obiettivi di mercato del Catania, potrebbero tornare nel mirino della società rossazzurra in estate, quando si lavorerà per la costruzione dell’organico 2025/26. Balthazar Bernardi e Marco Garetto, rispettivamente difensore centrale e centrocampista, sono giocatori che il club etneo segue ancora con un certo interesse.

Su Garetto il Catania ha fatto i conti con il rifiuto del Rimini di privarsi di un giocatore molto importante nello scacchiere tattico biancorosso in questo campionato. Più volte il Catania ci ha provato, scontrandosi con la volontà dei riminesi di non cedere il giocatore torinese di 23 anni. Se ne riparlerà a luglio ma le prestazioni del ragazzo spingono anche più di un club di Serie B e di fascia alta di C a seguirlo con attenzione.

Per quanto concerne Bernardi, invece, l’argentino classe 2001 è un calciatore di proprietà del Boca Juniors attualmente in prestito all’Arsenal Sarandì. Il Catania ha effettuato un tentativo a poche ore dalla chiusura della sessione invernale del calciomercato, ma i lunghi tempi tecnici dell’operazione hanno reso praticamente impossibile la chiusura della trattativa. Prima del Catania su Bernardi si era mosso con spiccato interesse il Trapani, proponendo al Boca il prestito per un anno e mezzo con diritto di riscatto e percentuale da eventuale futura vendita, ma l’affare non è andato in porto.

