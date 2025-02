EX ROSSAZZURRI – Rapisarda: “Catania, so di avere dato tutto coronando un grande sogno. Emozioni vissute non potranno mai essere ripetute”

Il saluto di Francesco Rapisarda ai tifosi rossazzurri via social, dopo avere lasciato il Catania (risoluzione consensuale del contratto) trasferendosi al Latina. Queste le sue parole:

“Da qualche giorno penso a cosa scrivere e a cosa dire, ma non faccio altro che cancellare e ricancellare. Forse perchè non sono pronto a salutare, o forse perchè non c’è nessun saluto da fare, perchè sono e resterò per sempre uno di voi. Speravo naturalmente che non arrivasse mai questo giorno; sarei falso se dicessi il contrario, ma si sa, fa parte del gioco. Consapevole di aver dato tutto per il Catania e per il bene del Catania (OGNUNO SE LA RACCONTA COME VUOLE), volevo ringraziare tutti dal profondo del cuore. Sono stati anni bellissimi che mi hanno portato a vincere e restare nella storia della mia città. Ho coronato un grande sogno e le emozioni che ho vissuto a Catania non potranno mai essere ripetute. Un abbraccio grande, Ciccio ❤️💙“.

