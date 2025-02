MERCATO – Catania, Comi e Iotti obiettivi sfumati. Musumeci (D.S. Pro Vercelli) : “Il nostro più grande colpo di mercato non averli ceduti”

“Io devo dire grazie alla mia società nella figura del presidente, il più grande colpo di mercato è stato non cedere i pezzi da novanta perchè tenere Comi e Iotti qua non è roba da poco, avendo ricevuto per loro tante richieste. Questo dimostra che la società ha forza, crede fermamente nel progetto”. Si è così espresso in sala stampa il Direttore Sportivo della Pro Vercelli Francesco Musumeci.

Vari nomi in ballo nei giorni scorsi, prima della chiusura del calciomercato, tra Catania e Pro Vercelli. Il difensore Ertijon Gega ed il centrocampista Niccolò Zanellato come possibili innesti per il club piemontese, la mezzala Ilario Iori ed il centravanti Gianmario Comi si sarebbero potuti trasferire, invece, alle pendici dell’Etna. Discorsi intensificati tra le due società nelle ore che hanno preceduto il gong, poi non si è concretizzato nulla. Anzi, Zanellato che era stato davvero molto vicino alla Pro Vercelli si è accasato al Lecco.

