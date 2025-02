MONOPOLI-CATANIA: al via la prevendita dei biglietti per il Settore Ospiti

Aperta la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti in occasione della partita Monopoli-Catana, in programma domenica 9 febbraio allo stadio “Vito Simone Veneziani” con fischio d’inizio alle ore 15:00. Tagliandi acquistabili attraverso il circuito CiaoTickets fino alle ore 19:00 di sabato, online ed in tutte le rivendite autorizzate. Il costo del prezzo intero è di 18 euro (comprensivo di diritti di prevendita e potrebbero essere applicate ulteriori commissioni). Ridotto Donne, Ridotto Over 65 anni, Ridotto 6-14 Anni e Ridotto Invalidi fino al 99% acquistabile, invece, al costo di 14 euro.

