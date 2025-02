LO MONACO: “Girone C di Serie C come le sabbie mobili. Catania, penso ci sia un problema di gestione”

Intervistato da Sicily In The Box, l’ex dirigente del Catania Pietro Lo Monaco parla delle difficoltà del girone C di Serie C e di quelle incontrate dal Catania:

“Il girone C della Serie C è come le sabbie mobili, rischi di impantanarti lì per molto tempo. Non è sicuramente il girone più “bello” della Serie C ma è il più difficile, quindi lo vinci attraverso l’organizzazione di gioco, la squadra e l’insieme di tutte le componenti come tifoseria e staff, bisogna lavora all’unisono. Sono pochissime le squadre in Serie C che tengono bene i bilanci”.

“Il Catania ha vinto due anni fa in D cambiando totalmente. L’anno scorso non è andata bene e quest’anno si è cambiano tanto di nuovo generando una perdita consistente. Dovrebbero interrogarsi e vedere cosa si è sbagliato, quando si spende tanto e il risultato è quello che si vede vuol dire che qualcosa non è andata bene. Catania è una piazza come Palermo, non c’entra nulla con la Serie C, ha una tifoseria incredibile che ama la propria squadra e che risponde presente in campagna abbonamenti. Tutte le piazze così riescono a dare ma se le cose non vanno bene non è facile sopportarne l’impatto”.

“Il Catania è stato sfortunato perché Faggiano è arrivato con tanti buoni propositi ma per problemi di salute non è potuto essere molto presente, se andiamo a mettere in discussione anche Toscano, che è uno dei più vincenti della C evidentemente gli eventi negativi stanno avendo la meglio. Anche i calciatori scelti negli ultimi due anni quando vanno via da Catania riescono a fare bene, perché sicuramente hanno un vissuto positivo. Per cui penso ci sia un problema di gestione, perché è questo che fa diventare grandi i giocatori. Voci di un mio ritorno a Catania? Qualcuno mi ha chiamato e mi ha detto che gira questa voce, ma a me nessuno mi ha mai contattato”.

