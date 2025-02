PAGELLE DI REPARTO: Inglese lotta fino alla fine, deludono i centrocampisti centrali. Allegretto, errore determinante

Soltanto un pareggio tra Catania e Casertana (1-1). Per i rossazzurri segna Inglese. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nella ventisettesima giornata del campionato di Serie C.

DIFESA 5.5

Il solito episodio, l’errore individuale pagato con un rigore contro, azzera gli sforzi del primo tempo e condanna il Catania al pareggio casalingo. Questo chiaramente penalizza la prestazione generale del reparto.

Il migliore in difesa:

Dini 6.5 – Salva il risultato in due occasioni, quando chiamato in causa risponde presente. Un po’ incerto solo in una circostanza nel primo tempo. Importante intervento nel finale.

Ierardi 6-, Del Fabro 6, Allegretto 5, Gega sv

CENTROCAMPO 5.5

Grandi difficoltà al centro, sugli esterni un po’ meglio. Ma il limite del Catania è sempre lo stesso: mancano le alternative, e ad un certo punto le energie finiscono.

Il migliore a centrocampo:

Guglielmotti 6+ – Da una sua buona accelerazione nasce l’azione che porta al rigore poi trasformato da Inglese. Gioca una partita veramente di buon livello, alternando chiusure difensive di spessore a spinta in fase offensiva.

Celli 6, Jimenez 5.5, De Rose 5, Di Tacchio 5.5, Raimo 5.5, Frisenna 6-

ATTACCO 6-

Si dovrebbe fare di più, ma il solo Inglese non può fare miracoli. Un ragazzo d’oro Roberto Inglese, fino all’ultimo a lottare – l’unico – per la causa rossazzurra.

Il migliore in attacco

Inglese 7 – Segna su rigore e come sempre combatte come un leone per tutta la partita, anche quando la benzina finisce e in condizioni normali dovrebbe essere sostituito. Stoico.

De Paoli 5, Corallo 6-

ALLENATORE:

Napoli (vice di Toscano) 6

