QUI CATANIA: Inglese non segna da più di un mese ma primo assist in campionato

Dopo la disputa di Monopoli-Catania, vediamo la situazione aggiornata relativamente al numero di assist effettuati dai rossazzurri in questo campionato. Kaleb Jimenez rimane solitario al primo posto, a quota 7 davanti a Matteo Stoppa, attualmente indisponibile e fermo a 5 assist. Alle spalle di Stoppa e Jimenez figura l’ex Carrarese Alessandro Raimo (3), che completa dunque il podio degli assistman. Seguono a quota 2 il laterale mancino Armando Anastasio, il centrocampista Stefano Sturaro e l’esterno sinistro Gabriel Lunetta.

L’attaccante Roberto Inglese, attuale migliore finalizzatore della manovra con 11 centri e sempre prezioso punto di riferimento per la squadra, non segna da oltre un mese (ultima volta nel tabellino dei marcatori a Benevento il 5 gennaio, ndr). Nella stagione regolare non era mai successo che per più di quattro partite di campionato Inglese rimanesse a secco di gol. In compenso domenica pomeriggio a Monopoli si è sbloccato in fatto di assist, il primo in questo campionato, avventandosi di testa sul cross calciato molto bene da Anastasio per poi servire di testa Ierardi, autore dell’1-2 finale.

Un assist realizzato fino a questo momento in maglia rossazzurra anche da Davide Guglielmotti e Matteo Di Gennaro, così come Filippo D’Andrea, Gianluca Carpani e Luca Verna, ma questi ultimi sono stati ceduti nella sessione invernale del calciomercato.

