QUI CATANIA: obiettivo svuotare l’infermeria, la situazione

Bethers, Dalmonte, Di Gennaro, Farroni, Lunetta, Montalto, Stoppa, Sturaro, Frisenna e Quaini. Era questa la lunga lista di rossazzurri indisponibili per la trasferta di Monopoli. In vista del confronto casalingo con la Casertana, il Catania potrà contare sui rientri dalla squalifica di Frisenna e Quaini. L’obiettivo è quello di svuotare il più possibile l’infermeria. Un problema ormai cronico, quello legato alle troppe defezioni che attanagliano il Catania.

Nell’elenco dei calciatori sopra citati, Di Gennaro, Stoppa e Lunetta sembrano i più vicini al ritorno quantomeno tra i convocati. Vedremo se qualcuno di loro sarà disponibile per il match di domenica. Celli e Luperini, invece, inseriti nella lista delle convocazioni già al “Veneziani” avranno ancora più tempo a disposizione per lavorare con la squadra migliorando la condizione fisica in vista di Catania-Casertana.

