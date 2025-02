RAFFAELE (all. Audace Cerignola): “Catania in campo con umiltà. Vive un momento particolare, ha bisogno di recuperare tutti gli effettivi e di un filotto di risultati”

Ai microfoni di Telecolor, l’allenatore dell’Audace Cerignola Giuseppe Raffaele analizza in questi termini la vittoriosa prestazione della sua squadra contro il Catania:

“Il Catania è venuto qui con grande umiltà giocando tutti sotto palla, ci aspettavano, abbiamo trovato pochi varchi nella costruzione centrale ma abbiamo tenuto sempre il possesso. Non siamo riusciti a sbloccarla nella prima parte, naturalmente l’episodio dell’espulsione ci ha favorito ma abbiamo un’idea di gioco ben precisa e nella ripresa. Sfruttando alla grande la superiorità numerica, la partita credo sia scivolata con merito dalla nostra parte”.

“Siamo la squadra più in forma del momento in campionato, lo dicono i risultati. Il Catania è stato bravo nella prima mezz’ora a toglierci linee di gioco, ci aspettava con concentrazione, in fase mediana riusciva a non farci avanzare con i nostri fraseggi, come poi è successo invece nella ripresa con tante azioni palla a terra, cambi di gioco, sovrapposizioni”.

“Il Catania vive un momento particolare perchè dopo il ko di Benevento ha perso la speranza del primo posto, quando in una piazza talmente importante comincia a venire meno l’obiettivo primo posto bisogna essere bravi a rialzarsi. Credo anche che il Catania abbia la necessità di recuperare tutti gli effettivi, perchè oggi mancavano tanti giocatori davvero importanti. Se non perde la giusta mentaltà, ai playoff è una squadra difficile da affrontare”.

“Nel primo tempo il Catania è stata una delle pochissime squadre che non ci ha permesso di esprimere il nostro calcio e in ripartenza un pò mi preoccupava, perchè quando escono con tecnica palla al piede sono giocatori che ti possono mettere in difficoltà. Credo che il Catania dovrebbe avere l’idea di gioco di fare la partita ma se non fai un filotto di risultati mentalmente puoi soffrire. Il mio augurio è che a Monopoli il Catania riesca a ritrovare la vittoria”.

