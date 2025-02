SERIE C – Cristallo (Monopoli): “Catania, partita sporca sin da subito. Siamo stati anche sfortunati…”

Ai microfoni della trasmissione Fuori Campo, su Canale 7, il difensore del Monopoli Claudio Cristallo è tornato sulla partita persa in casa contro il Catania:

“Loro perdevano tempo sin dal primo minuto ricorrendo spesso al fallo tattico. Non fasciamoci la testa, è un campionato dove si può vincere o perdere con tutti. Il girone C è difficile ed è complicato fare un filotto di risultati. C’è da dire che adesso noi siamo un pò temuti dalle altre squadre. Questo non ci deve importare, dobbiamo pensare a preparare al meglio le partite”.

“Perdere può capitare, secondo me il Catania ha fatto una partita sporca sin da subito, sfruttando le occasioni create. Noi potevamo fare meglio rispetto ad altre volte, siamo stati anche un pò sfortunati. Il Catania è una squadra molto fisica, con tanti giocatori molto strutturati. Hanno avuto il merito di adattarsi al tipo di partita e di campo, che non era nelle condizioni migliori”.

