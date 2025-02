VERSO CATANIA-CASERTANA: arbitra Ursini di Pescara. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per la 27a Giornata del girone C di Serie C. Sarà Cristiano Ursini della sezione di Pescara a dirigere l’incontro Catania-Casertana, in programma domenica pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino”, coadiuvato dagli assistenti Andrea Maria Masciale (Molfetta) e Ilario Montanelli (Lecco). Quarto ufficiale Enrico Gemelli (Messina).

A proposito del sig. Ursini, classe 1993, si registra un precedente con il Catania. Ha diretto, infatti, il match vinto contro il Paternò al “Massimino” per 2-0 con doppietta di Marco Palermo in Serie D. Era il 26 febbraio 2023. Ha anche arbitrato una partita della Casertana, vittoriosa tra le mura amiche con il medesimo risultato al cospetto del Taranto il 24 settembre 2024, in C.

Curiosità: Ursini, che nella vita è informatore medico, ha ereditato la passione arbitrale dai suoi familiari. Il papà è stato un apprezzato arbitro che è arrivato a dirigere le gare dei massimi campionati regionali. Anche il fratello Emanuele è stato un promettente direttore di gara, abbandonando però la carriera per diventare magistrato. Cristiano Ursini ha iniziato la carriera nel 2008: l’esordio a 15 anni in una gara del campionato ‘Giovanissimi’ a Rancitelli. Dopo tanta gavetta l’approdo nel massimo campionato regionale. Poi è arrivata la promozione nella Can D.

A luglio 2023 un ulteriore salto di qualità: la promozione in Serie C, che venne accolta con queste parole dalla pagina Facebook sezione AIA di Pescara: “Straordinaria GIOIA per l’intera Sezione con la promozione in CANPRO del nostro AE Cristiano URSINI! Un Arbitro nazionale che oltre ad andare in campo in tutta Italia, si entusiasma ancora a giocare a ping pong in Sezione con l’ultimo dei Ragazzi entrati dagli ultimi corsi. Non c’è altezza senza base Cri, e tu questo valore ce l’hai ben presente e fai bene a fare leva per determinare un’azione arbitrale densa, performante, entusiasmante, piena di energia e di motivazione! Siamo orgogliosi di Te, Uomo di valore prima ancora che Arbitro di qualità!”.

Passiamo alle statistiche del “fischietto” abruzzese in terza serie. Ha diretto in C 23 gare ufficiali in quarta serie (Coppa Italia compresa) estraendo 111 cartellini gialli e 4 rossi. Ha fischiato finora 5 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in C è di 10 vittorie per le squadre di casa, 6 pareggi e 7 affermazioni per le formazioni impegnate in trasferta. Domenica dirigerà l’ottava partita ufficiale del girone C con un bilancio attuale di 3 vittorie casalinghe, 2 pareggi ed altrettanti acuti esterni.

