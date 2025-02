STAMPA LOCALE – Patanè: “Catania, molte circostanze irrisolte. Squadra non riesce a sviluppare continuità di risultati”

Riportiamo alcune riflessioni del collega Angelo Patanè ai microfoni di Telecolor sul Catania dopo la sconfitta di Cerignola:

“Molte circostanze ancora a Catania non sono state risolte a livello di organizzazione e soprattutto di direttive che una società, un tecnico e una squadra devono avere quando ormai si è ampiamente girata la boa di questo campionato. Toscano ha continuato a chiedere ripetutamente rinforzi alla società, come se dall’inizio del campionato non fosse stato lui sostanzialmente l’allenatore di questo gruppo e soprattutto non credendo, evidentemente, negli uomini a disposizione”.

“C’è la sensazione chiara di una squadra che si piange addosso e non riesce a sviluppare una continuità di risultati. Il Cerignola ne ha fatti undici consecutivi, il Catania non riesce a metterne in fila 2. Fintanto che c’è stata la presenza di Faggiano il Catania ha vissuto il momento migliore della stagione. Ti aspetti una prestazione importante a Cerignola che invece non c’è stata e Grella si espone insieme alla squadra al giudizio dei numeri. I tifosi venuti fino a Cerignola hanno contestato in maniera evidente, diretta. Eloquente che dieci minuti prima del 90′ abbiano deciso di abbandonare lo stadio. La gente si sente presa in giro considerando anche i tanti, troppi infortuni“.

“Ci è stato detto che quasi tutte le squadre di calcio nel corso della stagione hanno un numero X di infortunati, ma questi problemi sono derivati nel caso del Catania quasi sempre da situazioni muscolari. Il numero d’infortuni è particolarmente elevato e particolarmente allarmante è che giocatori che la società, lo staff medico e tecnico danno come recuperati, pronti via ricadono nello stesso problema. Anche questo è un aspetto da analizzare, al netto del fatto che Toscano non ha mai potuto contare su quello che poteva essere il suo impianto di squadra. A Cerignola abbiamo visto una panchina risicata, comprendente anche alcuni giocatori non arruolabili. Ad un certo punto il Cerignola avrebbe potuto trovare anche il terzo o quarto gol perchè il Catania è stato allo sbando e qui c’è anche una questione legata alla tenuta tecnica di questa squadra“.

