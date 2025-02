VERSO CATANIA-CASERTANA: trasformare il “Massimino” in un fortino per contribuire alla risalita in classifica

6 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte, 15 reti all’attivo e 8 al passivo su 13 gare di campionato. E’ il ruolino di marcia del Catania tra le mura amiche. Nel contesto di una stagione nella quale i rossazzurri non hanno fatto altro che dondolarsi sull’altalena dei risultati, si cerca continuità anche in casa. E’ soprattutto al “Massimino” che la squadra di mister Toscano dovrebbe costruire le proprie fortune per tentare la risalita in classifica.

Ritrovare il fattore casalingo è un elemento basilare per alimentare le speranze di raggiungere un buon piazzamento finale in chiave playoff. In questa stagione il Catania non è mai andato, al momento, oltre le due vittorie interne consecutive. Troppo poco per essere ambiziosi e fare del “Massimino” un fortino. I rimpianti aumentano ripensando a quanti punti, in casa, il Catania ha autenticamente buttato.

Occasioni innumerevoli sprecate con squadre come Juventus Next Gen, Potenza, Cavese, ACR Messina, Latina, AZ Picerno. Almeno 6-7 punti in più gli etnei avrebbero potuti benissimo racimolarli da queste gare. Aggiungendo qualche altro punto perso per strada in trasferta, ecco che davvero il Catania si sarebbe ritrovato nelle prime posizioni della classifica. Ma parlare di quello che poteva essere e non è stato conta poco, adesso.

Conta molto di più capire se la vittoria di Monopoli può avere dato qualcosa di più in termini di autostima, entusiasmo e fiducia in vista del prosieguo. Contribuendo a limitare gli errori, troppo spesso rivelatisi fatali. Domenica al “Massimino” arriva la Casertana e si presenta l’opportunità di centrare la terza vittoria casalinga nelle ultime quattro gare interne. Riuscire ad ottenerla sarebbe la dimostrazione che un nuovo passo avanti è stato fatto.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***