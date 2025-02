VERSO MONOPOLI-CATANIA: Allegretto prende il posto di Castellini. In avanti chi supporterà Inglese?

Chiuso il mercato, il Catania prepara la difficile trasferta di Monopoli sapendo di dovere fare i conti con le solite numerose defezioni. In difesa a prendere il posto di Castellini, ceduto al Pisa poche ore prima della scadenza della finestra invernale del calciomercato, dovrebbe essere il neo acquisto Allegretto. Il difensore prelevato dall’AZ Picerno raccoglie un’eredità importante, mentre la società lucana sorride nella misura in cui il trasferimento del giocatore classe 2001 al Catania ha fatto registrare una buona plusvalenza in sede di mercato.

Vista l’assenza per squalifica di Quaini, si va verso l’impiego di Ierardi, Del Fabro ed il citato Allegretto dal 1′. In mezzo al campo, out lo squalificato Frisenna, possibile utilizzo di De Rose con Guglielmotti e Anastasio sulle corsie laterali. Dubbi soprattutto nel reparto offensivo da opporre al Monopoli: Jimenez ed il promettente Corallo alle spalle di Inglese, oppure Toscano rispolvererà Montalto facendo l’ex Casertana coppia con Inglese, o ancora l’utilizzo della punta De Paoli che affronta il Monopoli da ex ed ha già sostenuto regolarmente i primi allenamenti con il gruppo.

