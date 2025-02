DE PAOLI: quattro anni fa il migliore bottino di gol in carriera che gli valse la chiamata dalla B

“Mi reputo un attaccante abbastanza moderno, posso giocare sia con un compagno di reparto più strutturato che con un brevilineo, riesco a unire le due fasi di palleggio e di attacco alla profondità“. Queste alcune dichiarazioni concesse da Andrea De Paoli, presentandosi quando quattro anni fa indossò la maglia dell’Ascoli in quella che, ad oggi, rappresenta l’unica volta in cui la punta classe 1999 militava in una categoria superiore alla C.

De Paoli si meritò la chiamata dalla B dopo i 6 gol su 14 gare ufficiali vestendo la casacca del Monopoli nel girone C di Serie C. Quasi l’equivalente di una rete ogni due partite giocate. Il calciatore ha fatto registrare in biancoverde il migliore score realizzativo sul piano personale tra i professionisti, non riuscendo però a confermarsi in cadetteria e, in generale, nelle successive esperienze.

Il Catania scommette su di lui, 25 anni compiuti ad agosto. Lo ha prelevato dal Giugliano (un solo gol in questo campionato) nelle battute conclusive della sessione invernale del calciomercato, superando la concorrenza di Casertana e Team Altamura. All’orizzonte subito un gara da ex per l’attaccante genovese, che lo scorso anno tornò proprio al Monopoli, stavolta senza lasciare il segno.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***