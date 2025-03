CATANIA-CROTONE: cambio tra le fila rossazzurre, lombalgia per Montalto che va in panchina. Le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Catania e Crotone, avversarie allo stadio “Angelo Massimino” per la trentatreesima giornata del girone C di Serie C. Mister Toscano conferma quasi per intero l’undici proposto a Messina. Ci sono due novità in negativo, l’assenza di Dalmonte e Montalto ha riportato una lombalgia acuta: va in panchina. In casa Crotone Di Pasquale e Gomez inseriti tra le riserve, Murano punta centrale.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro (VC), Gega; Raimo, Quaini, De Rose (C), Anastasio; Jimenez, Lunetta; De Paoli.

A disp. di Toscano: Farroni, Butano, Del Fabro, Allegretto, Celli, Frisenna, Di Tacchio, Sturaro, Stoppa, Montalto.

CROTONE (4-2-3-1): D’Alterio; Rispoli, Cargnelutti, Armini, Groppelli; Gallo, Stronati; Ricci, Tumminello (C), Vitale (VC); Murano.

A disp. di Longo: Martino, Cucinotta, Di Pasquale, Guerini, Cocetta, Piras, Silva, Schirò, Cantisani, Gomez, Vilardi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***