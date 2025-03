CATANIA SOCIAL – Jimenez, Di Gennaro e De Rose: “Che cuore. Fino alla fine…”

Nelle parole diffuse sinteticamente via social da Kaleb Jimenez, Matteo Di Gennaro e Francesco De Rose si evidenzia la soddisfazione in casa rossazzurra per la conquista dei tre punti a Messina. Il calciatore italo-spagnolo, andato vicinissimo al raddoppio domenica sera, sottolinea in particolare il cuore messo in campo dal Catania. “Che cuore ha questa squadra❤️ Il derby è nostro”, le parole dell’ex Salernitana. Il centrale difensivo, invece, sottolinea la necessità di “continuare a combattere” mentre il centrocampista ex Cesena pubblica una foto contenente la scritta “Fino alla fine”. La squadra di mister Toscano non molla la presa in questo rush finale.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***