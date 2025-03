CLASSIFICA MARCATORI: Leonetti raggiunge la coppia Inglese-Patierno

Riportiamo la classifica marcatori del girone C di Serie C quando sono trascorse 29 giornate. Patierno e Inglese restano appaiati a quota 12 gol, raggiunti dal bomber del Team Altamura Leonetti. In zona podio Lescano consolida la vetta superando le 20 realizzazioni mentre Caturano scavalca Tumminello in seconda posizione. La punta del Monopoli Grandolfo sale al sesto posto.

MARCATORI GIRONE C, LA CLASSIFICA COMPLETA

21 GOL – Lescano (4 Avellino/17 Trapani)

17 GOL – Caturano (Potenza)

16 GOL – Tumminello (Crotone)

14 GOL – Salvemini (Audace Cerignola)

12 GOL – Inglese (Catania), Leonetti (Team Altamura), Patierno (Avellino)

11 GOL – Grandolfo (Monopoli)

10 GOL – Anatriello (3 Trapani/7 ACR Messina), Emmausso (Foggia), Lanini (Benevento)

9 GOL – Energe (AZ Picerno), Guerra (Juventus NG), Musso (Sorrento), Oviszach (Crotone)

8 GOL – Gomez (Crotone)

7 GOL – D’Auria (Potenza), Manconi (Benevento), Murano (4 Crotone/3 Foggia), Sounas (Avellino)

6 GOL – Bruschi (Monopoli), Fella (Cavese), Perlingieri (Benevento), Petrungaro (2 Potenza/4 ACR Messina), Schimmenti (Potenza)

5 GOL – Afena-Gyan (Juventus NG), Balde (Giugliano), Capomaggio (Audace Cerignola), D’Amico (Team Altamura), Gori (Avellino), Jallow (Audace Cerignola), Palumbo (Juventus NG), Rolando (Team Altamura), Silva (Crotone), Sorrentino (Cavese), Stoppa (Catania), Vazquez (Monopoli), Volpicelli (AZ Picerno)

4 GOL – Bernardotto (AZ Picerno), Bolsius (Sorrento), Carretta (Casertana), Celiento (Trapani), Crecco (Latina), De Cristofaro (Avellino), De Rosa (Giugliano), Lamesta (Benevento), Luciani (ACR Messina), Maiorino (AZ Picerno), Minesso (Team Altamura), Njambe (Giugliano), Petermann (Latina), Petito (AZ Picerno), Rosafio (Potenza), Russo (Avellino), Vano (3 Casertana/1 Avellino), G. Vitale (Cavese)

3 GOL – Angileri (Monopoli), Bifulco (Trapani), Carpani (Catania), Ciuferri (1 Trapani/2 Giugliano), Cuppone (Audace Cerignola), D’Agostino (Giugliano), De Francesco (Sorrento), Ekuban (2 Latina/1 Turris), Fall (Trapani), Giannone (Turris), Giorgione (Giugliano), Giron (Crotone), Guglielmotti (Catania), Jimenez (Catania), Lunetta (Catania), Mazzocco (Foggia), Nepi (Giugliano), Pace (Monopoli), Padula (Giugliano), Paolucci (Audace Cerignola), Redan (Avellino), Rigione (Avellino), Salines (Foggia), Sannipoli (Cavese), Semedo (Juventus NG), Siatounis (Potenza), Silvestri (Trapani), Simonetti (Benevento), Talia (Benevento), Zigoni (Taranto)

2 GOL – Acampora (Benevento), Achik (Audace Cerignola), Anastasio (Catania), Battimelli (Taranto), Berra (Benevento), Bianchi (Casertana), Bianchini (Audace Cerignola), Bulevardi (Monopoli), Bunino (Casertana), Capanni (Latina), Castorani (Potenza), Ciotti (Trapani), Cuccurullo (Sorrento), D’Andrea (1 Audace Cerignola/1 Catania), Da Graca (Juventus NG), Damian (Casertana), Del Sole (Giugliano), De Paoli (1 Catania/1 Giugliano), Egharevba (Casertana), Enrici (Avellino), Franco (AZ Picerno), Gala (Foggia), Garofalo (ACR Messina), Grande (Team Altamura), Guerini (Crotone), Ierardi (Catania), Kanoutè (Trapani), Masala (Giugliano), Mastroianni (Latina), Millico (Foggia), Montalto (Catania), Ongaro (Trapani), Pagliai (AZ Picerno), Paglino (Casertana), Peluso (Giugliano), Proia (Casertana), Pugliese (Turris), Riccardi (Latina), Saio (Cavese), Santarcangelo (1 Audace Cerignola/1 AZ Picerno), Scravaglieri (Latina), Selleri (Potenza), Shiba (Taranto), Silvestro (Foggia), Starita (Benevento), M. Tascone (Audace Cerignola), S. Tascone (Foggia), Todisco (Sorrento), Udoh (Trapani), Visentin (Audace Cerignola), Vigliotti (Cavese), M. Vitale (Crotone), Viteritti (Monopoli), Vitiello (Sorrento), Viviani (Benevento), Volpe (Audace Cerignola), Vona (Latina), Zunno (Foggia)

1 GOL – Adzic (Juventus NG), Amaradio (Juventus NG), Anghelè (Juventus NG), Ardizzone (Taranto), Armiento (Turris), Asencio (Casertana), Biagetti (Sorrento), Blondett (Sorrento), Boli (Turris), Bumbu (Team Altamura), Cagnano (Avellino), Calvano (Monopoli), Cangianiello (Sorrento), Capellini (Benevento), Cardoni (AZ Picerno), Cargnelutti (Crotone), Casarini (Turris), Castellano (Turris), Castellini (Catania), Celeghin (Giugliano), Cionek (Avellino), Coccia (Audace Cerignola), Collodel (Casertana), Cudrig (Juventus NG), D’Ausilio (Avellino), De Ciancio (AZ Picerno), Deli (Casertana), Dell’Aquila (ACR Messina), Demirovic (Giugliano), De Santis (Team Altamura), De Sena (ACR Messina), Di Gennaro (Catania), Di Livio (Latina), Diop (Cavese), Dipinto (Team Altamura), Di Pasquale (Crotone), Di Renzo (Latina), Di Somma (Sorrento), Ercolano (Latina), Esposito (AZ Picerno), Esposito (Sorrento), Fabbro (Taranto), Felippe (Potenza), Forti (Catania), Frascatore (Avellino), Frisenna (ACR Messina), Gagliano (Audace Cerignola), Galletta (Casertana), Gatti (Casertana), Ghisolfi (Potenza), Guadagni (Sorrento), Guarracino (Taranto), Guerra (AZ Picerno), Improta (Latina), Karic (Trapani), Kostadinov (Crotone), Llano (Casertana), Loreto (Cavese), Macca (Juventus NG), Mancini (Casertana), Manè (Team Altamura), Marchisano (Cavese), Marranzino (Cavese), Martinelli (Audace Cerignola), Mazzeo (Potenza), Milesi (Potenza), Minelli (Giugliano), Morrone (Turris), Mutanda (Avellino), Ndoj (Latina), Nicoletti (AZ Picerno), Nocerino (Turris), Onofrietti (Turris), Orlando (Foggia), Oukhadda (Benevento), Palazzino (AZ Picerno), Palermo Dutra (Team Altamura), Papadopoulos (Juventus NG), Papazov (Taranto), Parodi (Foggia), Pedicillo (ACR Messina), Pellegrini (Monopoli), Peretti (Cavese), Pezzella (Cavese), Pietrelli (Juventus NG), Pinato (Benevento), Polidori (Sorrento), Quaini (Catania), Rillo (Potenza), Romano (Giugliano), Romano (Audace Cerignola), Ruggiero (Audace Cerignola), Sacco (Taranto), Sainz-Maza (Audace Cerignola), Sarr (Foggia), Scaccabarozzi (Turris), Scala (Sorrento), Simone (Team Altamura), Speranza (Taranto), Spini (Trapani), Stensrud (Trapani), Stivanello (Juventus NG), Toșca (Benevento), Tribuzzi (Avellino), Trotta (Turris), Yabre (Monopoli), Yeboah (Monopoli), Vazquez (Monopoli), Verna (Catania), Verrengia (Potenza), Vezzoni (Foggia), Vinicius (Crotone), Vitali (AZ Picerno), Zuppel (Trapani)

