DALLA SALA STAMPA – Toscano: “La squadra ce l’ha messa tutta. Può crescere ancora. Speriamo di essere più fortunati con le decisioni arbitrali”

Le parole del tecnico rossazzurro Mimmo Toscano in sala stampa dopo il pari casalingo con il Crotone:

“Sono contento per la prestazione. Affrontavamo una squadra che ha sempre creato problemi agli avversari. Dopo i primi 10-15 minuti in cui volevamo capire se loro giocavano con due punte davanti o un attaccante sottopunta che ti portava fuori, abbiamo compreso che i loro due attaccanti stavano davanti e abbiamo spostato Jimenez sull’altro difensore centrale, guadagnando campo. Nel nostro momento migliore abbiamo fatto 20 minuti di grande intensità e folate, anche di qualità, il portiere del Crotone ha effettuato due interventi miracolosi, poi c’è stato un rigore clamoroso su un fallo di mano non concesso. Era successo anche a Messina. Speriamo di essere maggiormente fortunati più in là con le decisioni arbitrali. Sul piano tattico gara disputata in modo perfetto, potevamo sfruttare 2-3 situazioni nel secondo tempo dove non siamo stati fortunati nella scelta ma la squadra l’ho vista ancora in crescita”.

“Inglese? Tutte le squadre non possono fare a meno dei loro attaccanti più forti, noi siamo abituati a lavorare nelle emergenze di reparto o di squadra, questo ci ha fortificato. Oggi mancava non solo Inglese, anche Montalto nel riscaldamento e Dalmonte. Sono giocatori importanti, però la squadra ha creato facendo una partita di livello contro una squadra di livello“.

“Inglese pensiamo di recuperarlo per la gara di Trapani, o forse quella contro l’Avellino. Non voglio forzarlo perchè quando si parla di situazioni muscolari noi per tante settimane abbiamo dovuto effettuare scelte al limite che ci hanno anche portato a perdere altri calciatori, quindi oggi ti puoi permettere un pò di tempo in più evitando di correre rischi. Montalto, invece, invece probabilmente lo recupereremo per Trapani“.

“Dalmonte ha riportato una forte contrattura. Potevamo rischiarlo facendogli disputare uno spezzone di partita ma abbiamo preferito evitare, probabilmente sarà a disposizione anche lui la prossima settimana. Gega? Soffre di una spalla un pò ballerina, aveva avvertito del dolore, prima della gara era in ballottaggio con Allegretto. De Paoli? Non è facile essere richiamato in campo quando sai che devi partire dalla panchina. Lui per me ha fatto 60-70 minuti di grande sacrificio, ripulendo la palla, facendo risalire la squadra. Ha speso tante energie e ha pagato gli ultimi minuti perchè aveva anche dei crampi che lo stavano assalendo, allora l’ho sostituito”.

“Rispetto alle ultime partite in casa la squadra è cresciuta. Il recupero di giocatori importanti ha alzato il livello degli allenamenti e della competizione perchè tutti voglio dare il loro contributo. Da 6-7 gare vedo un crescendo continuo. Oggi contro il Crotone la squadra non è mancata in termini di impegno, approccio, concentrazione, intensità. Ha fatto tutto per vincere la partita. Poteva migliorare delle cose per portarla a casa ma sulle palle inattive il portiere è stato miracoloso, più il rigore non fischiato. Altre volte Stoppa non si allunga il pallone davanti al portiere e segna. Faccio i complimenti ai ragazzi e al pubblico. Ce l’abbiamo messa tutta e per noi è importante avere ritrovato i nostri tifosi, questo ci fa sentire ancora più fiduciosi”.

“Lunetta? Possiede qualità fisiche importanti per la categoria. Può giocare da esterno, trequarti, quinto, all’occorrenza da punta centrale, anche se questa non è la zona a lui più congeniale. Secondo match senza prendere gol? Perchè c’è un lavoro di squadra svolto in un certo modo. Poi emergono anche le prestazioni individuali. Ad esempio Ierardi. Ha capito le sue potenzialità, vedo il Mario che piace a me da 3-4 partite. La sbavatura al 72′? Quando su una palla inattiva nostra si prende un contropiede del genere vado al manicomio, potevamo non rischiare in quella situazione. Ripeto, in generale la squadra ha dei margini miglioramento, può crescere ancora. A patto che continui questa applicazione e questa disponibilità“.

