DALMONTE a Telecolor: “Felice di essere rientrato, ci aspettano altre battaglie da vincere”

Nicola Dalmonte, entrato in maniera positiva durante la partita tra Messina e Catania, ha contribuito a costruire la vittoria dei rossazzurri al Franco Scoglio. Ecco le sue parole a Telecolor:

“Sono contento perché abbiamo vinto il derby, lo volevamo. Sono felice di essere rientrato in campo, non provavo da tempo quest’emozione. Potevo fare meglio in alcune situazioni, ne sono consapevole e devo continuare a lavorare. Sono arrivato a corto di fiato al momento del tiro, io per primo devo essere più cinico. Abbiamo giocatori importanti, dobbiamo lavorare tanto per farci trovare pronti. Ci aspettano altre battaglie che dobbiamo provare a vincere. Potevamo chiuderla prima sfruttando le ripartenze, poi abbiamo sofferto nel finale ma la nostra difesa ha fatto benissimo”.

