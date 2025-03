DI GENNARO a Telecolor: “Volevamo vincerla, risultato importante”

Il difensore rossazzurro Matteo Di Gennaro ha commentato nell’immediato post gara la vittoria del Catania sul Messina per 0-1 ai microfoni di Telecolor. Ecco le sue parole: “Oltre ad essere un derby era importante vincere per dare continuità. Noi ci crediamo, pensiamo di poter superare qualche squadra in classifica arrivando ai playoff nella migliore posizione possibile. Bisognava vincere anche in maniera sporca, lo abbiamo fatto. Loro facevano girare bene il pallone, forse dopo il vantaggio abbiamo un pò tirato i remi in barca ma la voglia di vincere è stata più forte di qualsiasi altra cosa. I derby non sono mai partite belle ma calde, difficili, spigolose. Bravi noi a portarla a casa”.

