SERIE C: risultati e classifica in attesa del posticipo. Catania a -4 dal Crotone, prossimo avversario

Squadre in campo per la trentaduesima giornata (tredicesima di ritorno) del girone C di Serie C, in attesa del posticipo di lunedì sera tra Potenza e Team Altamura. Turno di riposo per Benevento e Avellino, che avrebbero dovuto rispettivamente affrontare Turris e Taranto, entrambe escluse dal campionato. Riportiamo i risultati domenicali con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata:

RISULTATI

ACR Messina 0-1 Catania

16′ Lunetta

AZ Picerno 2-2 Monopoli

6′ Esposito (P), 38′ Pellegrini (M), 60′ Maiorino (P), 90’+1 Yeboah (M)

Casertana 4-0 Sorrento

46′ Kallon, 63′ Proia, 79′ Proia, 89′ Gatti

Crotone 2-1 Audace Cerignola

42′ Vitale (C), 58′ Salvemini (A), 64′ Ricci (C)

Foggia 0-1 Cavese

10′ Verde

Latina 3-2 Juventus Next Gen

14′ Rapisarda (L), 51′ Turicchia (J), 60′ Turicchia (J), 80′ Improta (L), 87′ Zuppel (L)

Trapani 1-2 Giugliano

35′ Del Sole (G), 42′ Anatriello (T), 55′ Nepi (G)

LUNEDI’ 17 MARZO

20.30, Potenza – Team Altamura

CLASSIFICA

1.Audace Cerignola 58

2.Avellino 57

3.Monopoli 50

4.Crotone 47

5.Benevento 45

6.Catania 43 (-1)

7.Potenza 41

8.AZ Picerno 40

9.Giugliano 38

10.Juventus Next Gen 35

11.Cavese 35

12.Team Altamura 34

13.Trapani 32

14.Sorrento 31

15.Foggia 30

16.Latina 27

17.Casertana 22

18.ACR Messina 13 (-4)

19.Turris 0

20.Taranto 0

