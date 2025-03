EX ROSSAZZURRI – De Santis: “A Catania il peso della tifoseria si sente”

Difensore centrale di 27 anni con esperienza maturata in Serie B che in C, cresciuto nelle giovanili del Milan, Ivan De Santis è reduce dall’avventura amara con la maglia del Taranto ma ha trovato nuova sistemazione all’estero, precisamente negli Emirati Arabi Uniti, militando tra le fila dell’Al-Ittifaq nella UAE Second Division.

In un’intervista a concessa a La Giovane Italia, De Santis è tornato anche sull’avventura in rossazzurro nella stagione 2016/17, dove ha totalizzato solo un paio di presenze: “Quando vieni da un club come il Milan, inconsciamente pensi di essere pronto, ma trovi davanti giocatori esperti, con più esperienza in categoria. Lo spogliatoio è diverso: ciò che in Primavera era concesso, tra i grandi non lo è più. In passato c’era anche un po’ di “nonnismo”: i giovani dovevano dimostrare tanto rispetto. A Catania, ad esempio, il peso della tifoseria si sente: non basta giocare, devi rendere conto ai tifosi, accettare critiche e fischi. Anche fuori dal campo cambia tutto, dai social alla vita privata: dopo una sconfitta, ogni comportamento viene giudicato”, le parole del giocatore.

