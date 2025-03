EX ROSSAZZURRI: primo gol di Chiricò con la maglia della Cavese

Termina con un pirotecnico 3-3 la gara tra Cavese e ACR Messina, valida per la 31a Giornata del girone C di Serie C, allo stadio “Simonetta Lamberti”. Squadre che hanno provato fino alla fine a superarsi, ma al triplice fischio dell’arbitro devono accontentarsi del pareggio. Tra i marcatori dell’incontro figura Cosimo Chiricò. L’ex Catania, che ha risolto consensualmente il contratto con la società rossazzurra dopo avere vissuto i primi mesi della stagione da separato in casa, si è accasato alla Cavese.

Gli aquilotti hanno aspettato che cominciasse a mettere benzina nella gambe e, alla terza apparizione tra le fila della Cavese – prima da titolare – ha trovato la via del gol, messo a segno nelle battute iniziali del secondo tempo: Chiricò ha sbagliato il rigore, intercettato dal portiere giallorosso Meli, la palla è rimasta lì e lo stesso numero 11 l’ha spinta in rete. Realizzazione che mancava dal 15 marzo 2024, interrompendo quindi un digiuno che durava da quasi un anno.

Si è trattato del momentaneo 1-1, in risposta al vantaggio messinese di Luciani. Successivamente i padroni di casa hanno continuato a spingere portandosi avanti con Fella (51′), prima che Sannipoli (57′) calasse il tris, ma un Messina mai domo è entrato ancora nel tabellino dei marcatori con Luciani, autore di altri due gol firmando la tripletta. La partita di Chiricò si è conclusa al 71′, venendo sostituito con Verde.

