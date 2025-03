EX ROSSAZZURRI – Spinesi: “Quando col Catania segnai al Milan, mentre giocavo scoppiavo dentro…”

La redazione di ternanatime.com mette in evidenza un’intervista rilasciata dall’ex bomber del Catania Gionatha Spinesi ai microfoni di Fanpage, ricordando un episodio risalente ai tempi in cui vestiva proprio la maglia rossazzurra:

“Il gol più dello della mia carriera? Scelgo quello fatto col Catania al Milan sul campo neutro di Bologna, un tiro al volo bello per coordinazione e precisione, ma mentre giocavo stavo scoppiando dentro. Pochi giorni prima era nata mia figlia e c’erano state delle complicazioni. Io ero stato con lei e mia moglie fino al venerdì, ma il sabato sono andato in ritiro. Misi la sveglia ogni due ore per chiamare l’ospedale per chiedere informazioni al primario di turno. La cosa incredibile è che la bimba si svegliò nel momento in cui io feci gol e ancora oggi mi vengono i brividi. Quando esultai guardai il cielo e mi feci il segno della croce perché pensavo a lei, ma io non potevo sapere cosa era appena successo”.

