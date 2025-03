SERIE C – Ancora Boscaglia (all. Latina): “Catania? Eravamo in controllo. Il primo rigore lo ha visto solo l’arbitro…”

L’allenatore del Latina Roberto Boscaglia torna in sala stampa sulla pesante sconfitta casalinga riportata contro il Catania, in aggiunta alle dichiarazioni dei giorni scorsi:

“Siamo mancati nei momenti importanti della partita, dopo il nostro vantaggio e dopo il loro pareggio abbiamo avuto delle problematiche in termini di attenzione, concentrazione. Non voglio ritornare sugli episodi, ma dico che il primo rigore lo ha visto solo l’arbitro perchè nessuno ha toccato la palla con le mani. Gli episodi possono fare la differenza, noi però dopo il pari e soprattutto dopo il 2-1 regalato non abbiamo reagito, non abbiamo fiutato il pericolo in una gara che stavamo tenendo sotto controllo”.

“Loro non si erano mai affacciati nella nostra area di rigore, ad eccezione dei minuti iniziali sugli sviluppi di un calcio d’angolo dove peraltro hanno commesso fallo. E’ arrivato l’1-1 che in realtà non era gol, perchè non c’era il rigore. Da lì ci siamo impauriti, Il secondo gol è nato da una ripartenza da calcio d’angolo con un giocatore che non abbiamo fermato in tempo. Poi era normale lasciare spazi perchè volevamo rompere la linea e attaccare. La gara la stavamo sempre facendo noi, poi loro nella parte centrale hanno avuto più intensità, più tutto e noi ci siamo arenati. Questo non deve succedere. Il Catania da squadra più esperta ha portato il risultato a casa. Abbiamo commesso degli errori, così come il Catania ma noi non siamo riusciti ad approfittarne”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***