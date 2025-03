LA SICILIA: “Ambrosi e Oliveira, l’incubo del Messina”

“Ambrosi e Oliveira furono l’incubo del Messina. A due degli attaccanti più amati dal pubblico, anche se non disputarono le stagioni in Serie A, sono legate prestazioni importanti dei rossazzurri fuori casa”, riporta La Sicilia in vista del derby siciliano al San Filippo-Franco Scoglio.

“Nel 2001 Ambrosi firmò la doppietta al Celeste che permise a quel Catania, allenato da Vincenzo Guerini, di rimontare fino ad arrivare alla finale degli spareggi. Dalla zona playout ai playoff partendo proprio da quel 2-0 ottenuto a Messina il 12 febbraio: «Cominciò tutto grazie a quella partita», ricorda sempre il ‘Re Leone’, legatissimo all’ambiente rossazzurro nonostante abbia indossato la maglia etnea per metà stagione. «Catania è Catania, mi volete sempre ancora bene»”, le sue parole.

“Lulù Oliveira porta in dote un’altra storia che i tifosi difficilmente dimenticano: il 3-3 datato 21 settembre 2002 fu caratterizzato dalla tripletta del ‘Falco’ che nell’ultimo quarto d’ora sul 3-1 fece la differenza firmando i due gol che propiziarono il pari. «Quello di Messina è uno dei ricordi più belli della mia carriera vissuta a Catania. Ricordo la felicità dei tifosi e l’abbraccio con i compagni»”, le parole di Oliveira.

