LA SICILIA: “Catania, cinque tappe per inseguire quarto o quinto posto”

Un campionato nel quale “nessuno riesce a specchiarsi, piuttosto prevale chi lotta e corre aggiudicandosi i duelli individuali”, così lo definisce il quotidiano La Sicilia. “Vince anche chi riesce ad inanellare un paio di vittorie di fila senza concedersi le pause alle quali, fino a qualche settimana addietro, il Catania sembrava abbonato”. Se il Catania vuole arrivare agli spareggi un una posizione privilegiata “deve superare confronti durissimi fuori casa ma anche Crotone e Avellino tra le mura amiche”.

Adesso i rossazzurri sono attesi da “cinque tappe per provare a scalare qualche posizione in classifica. Dipende dal Catania e dall’impatto che avrà intanto domenica contro il Crotone. Il ritorno a casa dopo due vittorie di fila potrebbe dare un impulso favorevole agli equilibri che fin qui sono stati precari. Poi le altre sfide di un calendario che semplice non è: il confronto in casa del Trapani il 30 marzo non può tener conto della crisi attuale dei granata sprofondati in graduatoria per sconfitte inattese e per i punti persi dopo la cancellazione di Taranto e Turris. Domenica 6 aprile ecco l’Avellino per rinnovare un duello storico che in questa fase della stagione vede gli irpini lanciati nella lotta per il primato. Sabato 12 aprile la trasferta trappola di Cava, il 26 aprile chiusura della stagione regolare a Potenza”, si legge.

