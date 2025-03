LA SICILIA: “Catania, i tifosi vincono sempre. Presente anche Faggiano al Massimino”

“Prima del via Jimenez ha ricevuto il premio alla memoria di Stefania Sberna e la speaker indimenticabile del Massimino è stata onorata anche dalla Nord con uno striscione. Il rapporto di amicizia con i tifosi del Crotone s’è rafforzato una volta di più con i cori a favore dei 200 e passa ospiti che hanno ricambiato le cortesie”, riporta La Sicilia.

“I tifosi vincono sempre”, sottolinea il quotidiano. “Il pubblico tutto ha sostenuto a spada tratta il Catania con coreografie da categorie superiori e con una maturità che suscita ammirazione. Il mancato successo non ha generato contestazioni, ma un leggero malcontento sì”. Perchè il Catania, vincendo, si sarebbe portato a -1 dal Crotone in classifica. Più realistico a questo punto inseguire il quinto posto quando mancano ai rossazzurri quattro partite da giocare da qui alla fine.

L’articolo di Giovanni Finocchiaro evidenzia anche che il Massimino ha ritrovato, “dopo una prolungata assenza (ma era già stato con la squadra a Messina) il ds Faggiano, a lungo applaudito prima del via. Poi il direttore s’è defilato in modo da non entrare mai al centro della scena”.

