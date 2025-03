LA SICILIA: “Un pareggio dopo la lotta ma senza Inglese manca peso nella fase di finalizzazione”

La vittoria contro il Crotone non è arrivata ma prosegue la serie di risultati utili consecutivi, dando alla squadra di Toscano “una consapevolezza maggiore”, riporta La Sicilia. In fase di finalizzazione i rossazzurri hanno creato ma sono rimasti muti. “C’era un rigore sul tiro di Jimenez, a 10′ dal riposo, perchè Armini ha toccato con una mano in area. E sull’azione proseguita con la botta di Lunetta, D’Alterio ha compiuto un miracolo deviando sul palo. Ma è stato un Catania molto più dinamico, meno perforabile, compatto a differenza di gare precedenti”, si legge.

Quella con il Crotone è stata “una lotta di calcio e pedate che non ha risparmiato emozioni ma anche rimpianti”, evidenzia il quotidiano. “Se tutti sono utili e nessuno indispensabile, la filastrocca non può valere quando c’è di mezzo un’assenza prolungata e pesante: quella di Roberto Inglese. Il cannoniere principe potrebbe tornare a Trapani domenica o la settimana successiva contro l’Avellino. I tempi non sono certi, non deve esserci fretta anche se il cannoniere manca a squadra e tifosi come l’aria. Ieri il sostituto di ruolo era Montalto, ma durante il riscaldamento una lombalgia acuta l’ha tolto dal campo. De Paoli, punta centrale d’emergenza, ha lottato come un leone ma senza pungere”, sottolinea l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

