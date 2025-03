CROTONE: alcuni giocatori in dubbio per Catania

NOTA STAMPA FOOTBALL CLUB CROTONE

Il Crotone ha ripreso questo pomeriggio la preparazione in vista della sfida del “Massimino” contro il Catania, in programma domenica alle ore 12:30. I rossoblù hanno iniziato la seduta con l’appuntamento in sala video e, successivamente , sono stati divisi in due gruppi: defaticante per chi è stato maggiormente impiegato contro il Cerignola e normale sessione di lavoro per tutti gli altri. Oltre a Sassi – impegnato con l’Under 21 – e Giron, non hanno preso parte alla seduta Barberis e Oviszach, le loro condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, e i febbricitanti Silva e Vilardi. Per domani è prevista una doppia sessione.

