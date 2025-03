LA SICILIA: “Il Catania aspetta il rientro di Inglese per organizzare l’assalto ai playoff”

“Può l’assenza di un solo calciatore indirizzare la partita in un binario morto? Senza Inglese il Catania fa fatica a trovare un assetto ideale. E qui non c’entrano le idee dell’allenatore, neanche l’impegno di chi lo sostituisce. Si è sempre detto, con dati di fatto, che l’assenza del cannoniere rossazzurro limita gioco, schemi, risultati del gruppo”, riporta La Sicilia.

Nella gara con il Crotone “Inglese ha saltato la quinta partita, Montalto – sostituto di ruolo – ha accusato un malanno durante il riscaldamento. Così il Catania ha scelto, in emergenza, di piazzare De Paoli in una posizione più avanzata e nonostante l’impegno del ragazzo i risultati non sono stati brillanti. Nel finale Toscano ha dato a Lunetta la patente di ‘falso 9’, ruolo già ricoperto in avvio di stagione e qualche settimana addietro”, si legge.

“Cos’è mancato? Chi è mancato, semmai: Inglese. In una squadra costruita in emergenza non ci sono doppioni dell’ex Parma e Chievo. Ecco perchè in vista degli spareggi il recupero totale del centravanti diventa essenziale”, evidenzia il quotidiano. Intanto il gruppo “ha acquisito un pizzico di autostima in più facendo leva sull’incitamento dei tifosi. Ci sono pareggi deludenti, altri che fanno sperare in un miglioramento radicale. Dipende dai gol. Dipende (ma non tutto) dalle reti di Inglese che al rientro vorrà recuperare il tempo perduto”.

