LA SICILIA: “Il Catania si prepara ai duelli per tentare di domare il Crotone”

“Il gioco di squadra, ovvio, ma in certe gare come Catania-Crotone che potrebbe permettere ai rossazzurri di recuperare terreno insidiando il quarto posto occupato dai calabresi, i duelli individuali saranno importanti. Incanaleranno la sfida verso un tema conduttore ben preciso”, riporta La Sicilia.

Il quotidiano parla, in particolare, di Di Gennaro che dovrà assicurarsi di tenere a bada Gomez, attaccante centrale che in estate figurava nella lista dei rumors di mercato del Catania, vicino all’ingaggio da parte del club etneo ma poi “c’è stato lo stop forzato per la mancanza di linea diretta tra Assisi e l’Australia”, si legge. Si fa riferimento anche al duello tra Jimenez, trascinatore del Catania, e Di Pasquale. L’italo-spagnolo “sarà la scheggia impazzita del Catania: inserimenti, tiri in porta, assist, raddoppi di marcatura attirati come spesso capita”. A centrocampo “De Rose dovrà limitare Tumminello e fare in modo che non distribuisca il gioco sulla trequarti lanciando i laterali”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***