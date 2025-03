LA SICILIA: “Il ‘Massimino’ si svuota. Col Foggia minimo storico di paganti”

“Il ‘Massimino’ si sta gradualmente svuotando. Partita dopo partita le presenze diminuiscono in modo vistoso. Il Catania che non vince e occupa una classifica anonima in una Serie C che sembrava accessibile – visti progetti, nomi e potenzialità della squadra – ha beccato fischi e contestazioni verbali. Adesso si è sconfinati nell’indifferenza”, riporta La Sicilia. “Il particolare che allarma in maniera più che mai evidente è proprio questo”.

Nell’ultima gara col Foggia, “coloro che hanno acquistato il tagliando singolo sono stati 1.330” e del totale di abbonati “la metà non ha preso posto allo stadio, si notava a occhio nudo. A osservare Catania-Foggia c’erano poco più di ottomila persone. Una cifra da minimo storico davvero”, si legge. Il dato degli oltre 1.300 paganti è il peggiore dall’inizio del campionato ad oggi, stabilendo un nuovo record negativo dopo i 1.537 biglietti venduti nella gara vinta contro il Giugliano.

