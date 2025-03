LA SICILIA: “Jimenez talento puro e uomo guida del Catania”

«Ho tanto da lavorare per arrivare a meritare quell’accostamento. Ho visto alcuni filmato di quando l’argentino indossava la maglia del Catania. Lui è fantastico, ha fatto non solo la storia del Catania. Per arrivare al suo livello c’è bisogno di lavorare tanto». Parole di Kaleb Jimenez sull’ex rossazzurro Barrientos, che ai piedi dell’Etna vestiva proprio la numero 10 che indossa anche l’ex Atalanta U23. “Andiamoci piano con gli accostamenti. Kaleb Jimenez per ora ha ben poco del Pitu Barrientos anche se sui social alcuni l’hanno già ‘battezzato’ in questo modo. L’italo-spagnolo però al di là del magnifico gol segnato a Latina si conferma l’uomo guida del Catania”, riporta La Sicilia.

“Quando non s’accende la squadra soffre soprattutto negli ultimi venti metri. Se è in giornata capita di raccontare gare come quella rimessa in piedi in quel di Latina. Talento puro”, si legge. Al ragazzo classe 2002 “la Serie C sta stretta e anche al Catania. Ma in una stagione nata male e proseguita sull’altalena, adesso gruppo squadra e calciatore singolo hanno la possibilità di arrivare alla fine prendendosi rivincite personali e collettive”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

