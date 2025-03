ACCADDE OGGI – 10 marzo 2002: Catania, Zeoli e compagni calano il tris

Quarta vittoria consecutiva per il Catania. Era il 10 marzo 2002, con i rossoazzurri che militavano in Serie C1. Dopo avere steso Lodigiani, Sora e Vis Pesaro, la formazione etnea regalò un dispiacere al Taranto, travolgendo la compagine pugliese allo stadio “Cibali” con il risultato di 3-0. In gol Luca Amoruso (42’), Michele Fini (62’) e Claudio Bonomi (72’). In campo anche Michele Zeoli, alla guida del Catania la scorsa stagione.

Prima rete arrivata sugli sviluppi di un calcio d’angolo con il colpo di tacco di Baronchelli e l’intervento in scivolata di Amoruso. Kanjengele e Cicconi, invece, furono protagonisti nello sviluppo dell’azione che ha portato al secondo gol. Terza rete, invece, messa a segno direttamente da calcio di punizione. Il Taranto, inoltre, fallì un rigore con Riganò che si fece ipnotizzare da Iezzo. Sedeva sulla panchina del Catania Pietro Vierchowod, subentrato da un paio di mesi ad Aldo Ammazzalorso. Il confronto successivo col Taranto in quella stagione, ai Play Off, sancì il tanto atteso ritorno in Serie B della squadra dell’Elefante.

VIDEO: gli highlights della partita

