LONGO (all. Crotone): “Il Catania ci ha messo in difficoltà. Pareggio giusto, potevamo anche perdere o vincere”

L’allenatore del Crotone Emilio Longo in sala stampa analizza così lo 0-0 finale maturato allo stadio Angelo Massimino contro il Catania:

“Io credo che sia stata una partita dove il Crotone ha provato ad avere maggiore controllo della palla anche grazie alla disposizione dell’avversario che, in fase di non possesso, si è schierato quasi sempre con il 5-4-1. Noi non abbiamo legittimato questa grossa mole di possesso. Nel primo quarto d’ora il Catania non si era affacciato nella nostra metà campo. Dopo il 15′ ci sono stati invece tre calci d’angolo consecutivi con un paio di occasioni importanti per gli etnei. Portiamo a casa un risultato positivo e anche l’insegnamento che quando troviamo avversarie così disposte in campo dobbiamo alzare la qualità del gioco e la ricerca degli interspazi”.

“Poche volte il Catania ci ha lasciato profondità, c’è rammarico pensando alla palla gol avuta con Silva ma il risultato credo sia giusto. Il campo è sempre giusto nel risultato che dà. Mi piace pensare che il Crotone sia venuto a Catania giocando con personalità, provando a fare la gara dall’inizio. Sottolineo il rispetto che abbiamo meritato da squadre così importanti, significa che anche i ragazzi sono diventati una squadra importante e diremo la nostra da qui in avanti. Fare un grande playoff passa dal lavoro e dalla crescita su questi campi, in questi scontri diretti, su campi storici che ti danno un’adrenalina particolare. Siamo maturi per poter fronteggiare un ambiente che ti trascina e ti fa capire che questo è il calcio vero. Noi dobbiamo anche fare il meglio possibile, perchè per vincere i playoff non ci dobbiamo sottrarre dalle nostre responsabilità. Non vogliamo accontentarci, unendo prestazione e risultato”.

“Il Catania ha cercato di limitarci lo spazio in profondità cercando di acquisire gli spazi intermedi con intelligenza, quando siamo riusciti ad invadere certe zone di campo dovevamo essere più cinici e qualitativi. Punto molto bello. Il pareggio è positivo perchè pareggiare a Catania non è scontato per niente. Gli avversari ci hanno messo in difficoltà, non è stato un pari semplice ma abbiamo retto. Avremmo potuto anche perderla o vincerla. Pareggio giusto ma che lascia sia a noi che a loro la possibilità di recriminare qualcosa“.

