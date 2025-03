VERSO MESSINA-CATANIA: più di 40 gare disputate in riva allo Stretto, i precedenti

Domenica si rinnoverà l’appuntamento con Messina-Catania. Numerosi i confronti in gare ufficiali tra le due compagini isolane dagli anni ’30 in poi con sfide in tutte le serie professionistiche ed il pareggio quale risultato più frequente. Le due squadre si sono affrontate anche in A in tre circostanze, l’ultima nel 2007 quando furono le reti di Zanchi e Mascara a fissare il punteggio sull’1-1. Quella fu la prima partita giocata dal Catania dopo gli incidenti del 2 febbraio in cui perse la vita l’ispettore Capo di Polizia Filippo Raciti.

La formazione rossazzurra ha disputato sei partite allo stadio “San Filippo – Franco Scoglio”, impianto di gioco del Messina a partire dalla stagione 2004-05. L’ultimo vittorioso confronto in favore del Catania è stato giocato il 26 febbraio 2017 ed ha visto prevalere l’Elefante in rimonta per 2-1. Al vantaggio peloritano firmato da Milinkovic su rigore (58′), gli etnei allenati da Mario Petrone risposero con i gol degli attaccanti Demiro Pozzebon (74′) e Maks Barisic (85′). La vittoria rossazzurra antecedente alla suddetta è datata 12 febbraio 2001, allorquando fu la doppietta di Alessandro Ambrosi a decidere le sorti del match in favore dell’undici guidato da Vincenzo Guerini. Si giocava al ‘Celeste’.

Prima della scorsa stagione, quando il gol dell’ex Emmausso decise l’incontro in favore dei padroni di casa, l’ultimo precedente a Messina risaliva al 19 dicembre 2021: match caratterizzato dalla realizzazione di 4 reti. 2-2 il risultato finale: al vantaggio di Rondinella al 19′ rispose Albertini nella ripresa (74′). Poi, minuti finali incandescenti. Prima il 2-1 di Marginean, un paio di minuti più tardi il pareggio a firma di Leon Sipos.

BILANCIO PRECEDENTI

Vittorie Messina: 14

Pareggi: 18

Vittorie Catania: 10

Gol Messina: 45

Gol Catania: 39

Prima Divisione 1930-31 AC Messina 1-0 SS Catania

72′ Ferretti

Prima Divisione 1931-32 AC Messina 6-3 SS Catania

9′ Bergia (C), 22′ G. Borgo (M), 32′ Pogliano (C), 42′ Re (M), 44′ E Borgo (M), 57′ Pogliano (C), 74′ G. Borgo (M), 79′ Mandosso (M), 86′ L. Cevenini (M)

Serie B 1934-35 AC Messina 3-0 SS Catania

45′ Bedendo aut., 75′ Gerbi, 85′ R. Ferretti

Serie B 1935-36 AC Messina 1-0 SS Catania

56′ R. Ferretti rig.

Serie B 1936-37 AC Messina 1-2 AFC Catania

44′ Nicolosi rig. (C), 63′ Mihalic (C), 69′ Villotti (M)

Spareggio Serie B 1936-37 AC Messina 4-3 AFC Catania

36′ Gardini (M), 46′ Villotti (M), 49′ Pandolfini (C), 55′ Nicolosi (C), 65′ M. Viani (M), 68′ R. Ferretti (M)

Spareggio Serie B 1936-37 AC Messina 2-0 AFC Catania

12′ Gardini, 15′ Zerbo

Serie C 1938-39 AC Messina 0-0 AFC Catania

Serie C 1946-47 AC Messina 0-0 Catania

Serie C 1947-48 ACR Messina 0-3 Catania

10′ Calvani, 65′ Cadei, 85′ Prevosti

Serie C 1948-49 ACR Messina 1-1 Catania

6′ Molon aut. (M), 78′ Bossi rig, (C)

Serie B 1950-51 ACR Messina 1-1 Catania

58′ Voogt (M), 79′ Randon (C)

Serie B 1951-52 ACR Messina 0-0 Catania

Serie B 1952-53 ACR Messina 1-0 Catania

88′ Brach

Serie B 1953-54 ACR Messina 0-1 Catania

73′ Bassetti

Serie B 1955-56 ACR Messina 0-1 Catania

42′ Klein

Serie B 1956-57 ACR Messina 1-3 Catania

31′ Patino (C), 52′ Nicoletti (M), 70′ Patino (C), 84′ Patino (C)

Serie B 1957-58 ACR Messina 0-2 Catania

34′ Caroli, 75′ Patino

Serie B 1958-59 ACR Messina 0-0 Catania

Serie B 1959-60 ACR Messina 0-0 Catania

Serie A 1963-64 ACR Messina 0-0 Catania

Serie A 1964-65 ACR Messina 2-1 Catania

10′ Bagatti (M), 21′ Facchin (C), 69′ Landri rig. (M)

Serie B 1966-67 ACR Messina 0-0 Catania

Serie B 1967-68 ACR Messina 0-2 Catania

65′ Fara, 86′ Gavazzi

Coppa Italia Semiprofessionisti 1974-75 ACR Messina 1-1 Catania

19′ Colombo (C), 53′ Picat-Re (M)

Serie C 1974-75 ACR Messina 2-1 Catania

17′ Angelozzi (C), 34′ Tripepi (M), 67′ Tripepi (M)

Coppa Italia Semiprofessionisti 1977-78 ACR Messina 1-0 Catania

49′ Musa rig.

Coppa Italia Semiprofessionisti 1979-80 ACR Messina 1-0 Catania

75′ Renzetti

Serie B 1986-87 ACR Messina 1-1 Catania

40′ Allievi (C), 86′ Napoli (M)

Coppa Italia Serie C 1992-93 ACR Messina 1-3 Catania

2′ Putelli (M), 26′ Susi (C), 35′ Cipriani (C), 73′ Di Stefano (C)

Serie C1 1992-93 ACR Messina 0-0 Catania

Serie C2 1998-99 FC Messina Peloro 0-0 Catania

Coppa Italia Serie C 1998-99 FC Messina Peloro 0-0 Catania (5-3 d.c.r.)

Serie C1 2000-01 FC Messina Peloro 0-2 Catania

29′ Ambrosi, 86′ Ambrosi

Play-off Serie C1 2000-01 FC Messina Peloro 1-0 Catania

53′ Sullo rig.

Serie B 2002-03 FC Messina Peloro 3-3 Catania

12′ Portanova (M), 33′ Oliveira (C), 56′ Calaiò (M), 68′ Calaiò (M), 74′ Oliveira (C), 82′ Oliveira (C)

Serie B 2003-04 FC Messina Peloro 3-0 Catania

30′ Di Napoli, 62′ Sullo, 66′ Giampà

Serie A 2006-07 FC Messina Peloro 1-1 Catania (giocata a porte chiuse)

35′ Zanchi (M), 60′ Mascara (C)

Lega Pro 2015-16 ACR Messina 0-0 Catania

Coppa Italia Lega Pro 2016-17 ACR Messina 2-0 Catania

27′ Madonia, 79′ Madonia

Lega Pro 2016-17 ACR Messina 1-2 Catania

58′ Milinkovic rig. (M), 74′ Pozzebon (C), 86′ Barisic (C)

Serie C 2021-22 ACR Messina 2-2 Catania

19′ Rondinella (M), 74′ Albertini (C), 78′ Marginean (M), 80′ Sipos (C)

Serie C 2023-24 ACR Messina 1-0 Catania

71′ Emmausso

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***