MIRABELLA: “Catania, tanti punti buttati ma può classificarsi bene in zona playoff”

Così il magistrato Santino Mirabella, tifoso del Catania ed opinionista, ospite della trasmissione ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, a Globus Television:

“Se noi pensassimo che il Latina ha battuto il Catania all’andata viene voglia di mangiarsi il fegato e tutti gli altri organi, perchè quest’anno sono state buttate occasioni su occasioni in maniera impressionante. Ci sarebbe la gara a trovare quanti punti sono stati buttati, non persi, che è un concetto diverso. E’ paradossale che dopo un campionato come questo, dal livello medio eccezionalmente scadente, rispetto agli anni scorsi certamente il peggiore, il Catania è ad un passo dall’impresa, che adesso è quella di classificarsi bene in zona playoff, essendo addirittura in corsa per il quarto posto”.

“Questo sta avvenendo per le esclusioni di Turris e Taranto. Questo mi fa dire che innanzitutto è un dispiacere quando squadre vengono cancellate così, noi a Catania ci siamo passati e sappiamo quanto è doloroso. Se la Lega non si rende conto che andando avanti così la C diventerà una barzelletta, non so cos’altro ci dobbiamo aspettare. Il Messina si dice che prenderà altri punti di penalizzazione. Uno sconquasso al quale la Lega non vuole porre rimedi. Vanno riformulati i campionati, ne parlano ogni anno gli stessi addetti ai lavori ma poi non si fa. Bisogna cambiare a monte”.

