PAGELLE DI REPARTO: Jimenez giganteggia, buon impatto per De Paoli e Frisenna

Rotonda vittoria per 4-1 del Catania sul campo del Latina. Montalto, Jimenez (doppietta) e un autogol determinano la vittoria rossazzurra, di Ekuban il momentaneo vantaggio dei laziali. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nella trentesima giornata del campionato di Serie C.

DIFESA 6

Il fulmine a ciel sereno rappresentato dal gol di Ekuban subito dai rossazzurri è l’unica sbavatura significativa di un match in cui il reparto difensivo ha cercato di disimpegnarsi dagli attacchi avversari in modo efficace, riuscendoci quasi sempre. Paradossalmente il pacchetto arretrato ha sofferto di più nel primo tempo.

Il migliore in difesa:

–

Dini 6-, Ierardi 6, Di Gennaro 6, Allegretto 6

CENTROCAMPO 6+

In mezzo c’è stato da soffrire, in particolare nella prima frazione, quando sugli esterni il Latina ha fatto il buono e il cattivo tempo. Mediana molto più compatta ed incisiva nella ripresa, anche grazie ai cambi decisi da Toscano.

Il migliore a centrocampo:

Quaini 6.5 – Primi 45′ da rivedere, nella ripresa diventa fondamentale per il recupero della palla e il rilancio dell’azione offensiva rossazzurra.

Frisenna 6.5 – Nonostante l’ammonizione subita, impatta bene con il match, mettendo in campo tanto impegno, culminato con il pallone messo in mezzo che ha provocato l’autogol che ha chiuso i giochi in favore del Catania.

ATTACCO 7+

Il ritorno al gol di Montalto, seppur su rigore e dopo una partita incolore e l’entusiasmante doppietta di Jimenez rilanciano l’attacco rossazzurro, orfano di Inglese. Impatto molto positivo anche per De Paoli.

Il migliore in attacco:

Jimenez 8 – Segna un gol d’autore, realizza dal dischetto e concede l’opportunità di sbloccarsi a Montalto. Prende sulle spalle la responsabilità di essere il calciatore più estroso di questo gruppo.

Luperini 5, Moltalto 6, De Paoli 6.5

ALLENATORE: Toscano 6.5 – Oggi determinante la lettura dell’allenatore sui cambi, bravo il mister a tenere viva la squadra in un momento cruciale del match.

