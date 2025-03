TOSCANO a Telecolor: “E’ tutta una questione mentale. Dimostrato di volere vincere. Importante rimanere compatti”

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, ha commentato la vittoria dei suoi a Latina ai microfoni di Telecolor:

“Nel primo tempo abbiamo fatto anche bene, abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio e avuto una grande occasione con Di Gennaro. La squadra ha continuato a giocare, nel momento migliore nostro abbiamo subito gol, una cosa che mi fa arrabbiare. Per il resto abbiamo legittimato il risultato dimostrando di volerla vincere. Tutta una questione mentale, la partita di oggi lo dimostra. Abbiamo sentito la vicinanza dei tifosi, dobbiamo continuare a rimanere concentrati e sul pezzo. Importante restare compatti, così potremo costruire qualcosa di forte in prospettiva futura”.

“Jimenez? Sono venute fuori le qualità del singolo. Ha lavorato per la squadra, non ha fatto solo un gran gol, mi è piaciuta la sua partita. Frisenna esterno? Volevo centellinare le forze dei ragazzi, Giulio ha fatto questo ruolo in Primavera, ha dato il suo contributo. Ci vuole forza mentale. In casa l’ultima settimana c’è stato un clima surreale, non giudico le scelte dei tifosi, noi dovremo essere bravi a superare questa difficoltà: sono sicuro che nel momento importante loro saranno il nostro 12esimo uomo in campo”.

