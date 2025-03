QUI CATANIA: Anastasio recuperato in vista del Crotone

Giunge una buona notizia dall’infermeria in casa Catania. Domenica scorsa è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dello stadio “San Filippo-Franco Scoglio” a seguito del colpo della strega, che non è altro che una lombalgia acuta che causa un improvviso ed intenso dolore nella parte bassa della schiena. Parliamo del laterale sinistro Armando Anastasio, protagonista nell’azione del gol che ha portato al gol di Lunetta. L’ex Casertana ha svolto regolarmente gli allenamenti in sede, significa che le cure a cui si è sottoposto hanno prodotto gli esiti sperati. Importante recupero, quello di Anastasio, in vista della sfida casalinga contro il Crotone.

