FRISENNA: “Catania, si è avverato un sogno. Dobbiamo essere un cliente scomodo nei playoff, ora siamo più pericolosi e fastidiosi da affrontare”

Ai microfoni di Telecolor il centrocampista catanese Giulio Frisenna, in forza proprio al Catania, carico in vista del prosieguo della stagione quando si è giunti al rush finale:

“Dobbiamo dare continuità ai risultati, è importante. Siamo sulla strada giusta. Dopo un inizio un pò così a livello personale con la maglia del Catania volevo rifarmi a Latina, sono contento soprattutto perchè ho dato una mano alla squadra a conquistare i tre punti. Spero di poter esultare anche al ‘Massimino’, il tifo del pubblico rossazzurro è fondamentale perchè rappresentano l’uomo in più, dobbiamo riportare i tifosi dalla nostra parte. Vogliono i risultati come li vogliamo anche noi”.

“Mi trovo benissimo a centrocampo, ma in qualsiasi ruolo cerco di farmi trovare pronto. E’ la prima volta che faccio l’esterno a tutta fascia, mi sto adattando cercando di farlo al meglio. Di solito giostro da mediano o mezzala ma se serve questo alla squadra lo faccio volentieri, perchè conta dare tutto e contribuire ai risultati del Catania. Ancora sono giovane, ho tanto da migliorare. Mi piace giocare la palla, buttarmi negli spazi, mi piace il palleggio, se gioco in fascia posso sfruttare anche la mia gamba”.

“Potermi allenare al ‘Massimino’ rappresenta un sogno per me. Da piccolino seguivo le partite del Catania dalla Curva Sud, adesso poter vivere quotidianamente il Catania è il massimo e deve costituire un punto di partenza per me, dando sempre di più alla causa rossazzurra. E’ bellissimo giocare in una grande piazza come Catania, inseguendo grandi obiettivi”.

“Il campionato è un pò falsato per via delle esclusioni di Taranto e Turris. Adesso siamo tornati quasi tutti a disposizione, questo ci rende ancora più pericolosi e fastidiosi per le avversarie. Dobbiamo giocarci queste finali al massimo per poi concentrare le nostre attenzioni sui playoff, sperando di conseguire il miglior piazzamento possibile in classifica. Il Catania deve per forza essere un cliente scomodo nei playoff”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***