SERIE C: 32a Giornata, Gega inserito nella Top 11 di TuttoMercatoWeb

Il difensore albanese Ertijon Gega è stato uno dei migliori in campo tra le fila del Catania in occasione del vittorioso derby siciliano a Messina. Il portale nazionale TuttoMercatoWeb.com lo ha inserito nella consueta Top 11 settimanale del girone C di Serie C. L’inserimento di Gega è stato così motivato: “La scorsa settimana Luciani aveva segnato una tripletta sul sempre ostico campo della Cavese, dimostrando che i giallorossi hanno voglia di lottare a prescindere dalle diatribe societarie. E così Toscano predispone quasi una marcatura a uomo, affidando a lui il compito di contenerlo. Missione compiuta”.

