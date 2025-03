SERIE C: 33a Giornata, Ierardi inserito nella Top 11 di TuttoMercatoWeb

Il difensore ex Vicenza Mario Ierardi è stato uno dei migliori in campo tra le fila del Catania in occasione del recentissimo confronto casalingo con il Crotone. Il portale nazionale TuttoMercatoWeb.com lo ha inserito nella consueta Top 11 settimanale del girone C di Serie C. L’inserimento di Ierardi è stato così motivato: “L’attacco del Crotone è uno dei più prolifici della categoria e serviva una prova perfetta per garantirsi il clean sheet. Missione compiuta, soprattutto grazie al jolly della difesa che ha recuperato una marea di palloni giganteggiando sia nel gioco aereo, sia nell’uno contro uno con gente del calibro di Vitale e Tumminello”.

